На Чернігівщині знято з обліку 7 сіл

Чернігівська обласна рада прийняла рішення про зняття з обліку 7 населених пунктів як таких, де ніхто не проживає.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

Зокрема, депутати обласної ради зняли з обліку села Борзенців та Сміле Вільненської сільської ради Коропського району, Степ Іваницької сільської ради Ічнянського району, Скибівщина Харитонівської сільської ради Срібнянського району, Бекарщина Ганнівської сільської ради Носівського району Марочкине Ільмівської сільської ради і селище Лозове Моложавської сільської ради Городнянського району. Звернення про зняття з обліку сіл подано райдержадміністраціями.

У пояснювальних записках до рішень підкреслюється, що через віддаленість від відповідних сільських рад, не налагодження належного транспортного сполучення з районним центром, відсутність культурно-освітніх, медичних, торговельних закладів села занепали. Жителі почали переселятися в інші населені пункти. Навіть у 90-х роках ХХ століття в окремих селах налічувалося по 1 жителю, а зараз там взагалі ніхто не проживає, тому постало питання про зняття цих населених пунктів з обліку.

Голова Чернігівської ОДА Володимир Хоменко, спілкуючись із журналістами, зазначив, що зняття сіл з обліку є наслідком складних демографічних процесів у регіоні. Хоча останнім часом, за його словами, ситуація поліпшується – смертність скорочується, а народжуваність збільшується. "Є оптимістичні тенденції", - сказав він.

Між тим, за даними головного управління статистики у Чернігівській області, станом на 1 лютого 2013 року в регіоні проживало 1 млн. 76,8 тис. осіб, що на 1% менше, ніж на цей період 2012 року.