У Києві знову заборонено рух вантажівок

У Києві в зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов на найближчі дні заборонено рух великовантажного транспорту містом з 18-ї години 29 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення прийняв Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Заборона діятиме до окремого розпорядження, підкреслили в КМДА.

Крім того, міська влада звертається до водіїв легкового транспорту з проханням утриматись від поїздок власним транспортом без нагальної потреби.

Як нагадали в КМДА, згідно з оперативною інформацією Укргідрометцентру, 30 березня очікується зміна погоди: вночі та вранці сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, удень очікується перехід мокрого снігу в дощ. Кількість опадів у вигляді мокрого снігу становитиме 9-12 мм. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Уночі температура повітря становитиме 2-4 градуси морозу, вдень – від 2 до 4 тепла.

31 березня вночі та вдень невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0-+2, вдень - +5-+7.

1 квітня також дощитиме, температура вночі сягатиме 3-5 тепла, вдень – від 8 до 10.