У Донецькій області на Вуглегірській ТЕС виникла пожежа

У Донецькій області на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, о 15.14 до диспетчерської служби надійшла інформація про займання на Вуглегірській теплоелектростанції.

Згідно з повідомленням, на другому блоці сталося займання обладнання, що перетирає вугілля на пил. Надалі вогонь поширився на покрівлю будівлі.

Підрозділи ГУ ДСНС виїхали на виклик за підвищеним номером. Із небезпечної зони вже виведено 10 осіб. Зараз продовжується ліквідація займання. Масштаби й причини пожежі встановлюються.

Керівник Центру пропаганди Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Інна Сєдова о 18.00 кореспонденту УНІАН уточнила, що «інформація про загиблих (під час цієї пожежі) до оперативної служби не надходила» й пообіцяла своєчасно інформувати про цю надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».