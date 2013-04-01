Дніпропетровщина: на пасовиську виявлено мінометні міни

Подано заявку на знищення

31 березня поблизу села Назарівка Софієвського району Дніпропетровської області під час випасу худоби, місцевий мешканець знайшов 40 мінометних мін часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, на місце події прибула оперативна група управління, яка ідентифікувала боєприпаси як 82-міліметрові мінометні міни часів Другої світової війни. Надана заявка до групи піротехнічних робіт на знищення боєприпасів.

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