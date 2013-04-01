Дніпропетровщина: на пасовиську виявлено мінометні міни
10:15, 01 квітня 2013Новини регіонів
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Подано заявку на знищення
31 березня поблизу села Назарівка Софієвського району Дніпропетровської області під час випасу худоби, місцевий мешканець знайшов 40 мінометних мін часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, на місце події прибула оперативна група управління, яка ідентифікувала боєприпаси як 82-міліметрові мінометні міни часів Другої світової війни.
Надана заявка до групи піротехнічних робіт на знищення боєприпасів.
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