У Севастополі полюватимуть на порушників чистоти

У Севастополі міська влада розробляє систему заохочень за повідомлення про порушників чистоти, що, як очікується, дозволить позбутися несанкціонованих звалищ і злісних порушників чистоти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Савенков в ефірі місцевого телебачення.

«Зараз ми розробляємо положення, що ті люди, які повідомлять владі про тих, хто смітить, будуть премійовані з місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що це дозволить нам позбутися несанкціонованих звалищ і злісних порушників чистоти Севастополя», - сказав С.Савенков.

Як наголосив віце-губернатор, міська адміністрація розробляє документи, що регламентуватимуть контроль підприємств і установ за чистотою прилеглих територій.

«В першу чергу це буде корегування правил впорядкування територій. Ми здивувалися тому, що в 2006 році рішенням міськради було скасовано положення про утримання підприємствами прилеглих територій. Якщо підприємства триматимуть в порядку прилеглі території, то відсотків на 50 ми цю проблему вирішимо. Тому це положення потрібно буде негайно повернути», - сказав С.Савенков.

Крім того, на його думку, ще одним важливим напрямком повинна стати роз`яснювальна робота серед населення.