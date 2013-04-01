На Черкащині найбільшої повені очікують на р.Тясмин

В Черкаській області найбільшої повені очікують на річці Тясмин.

Як повідомив УНІАН начальник Черкаського регіонального управління водних ресурсів Олександр Бовсуновський, при умові вчасного реагування на можливі негативні явища, підтоплень очікувати не варто. Але існує ймовірність підтоплення заплавних земель річки Тясмин в адмінмежах сіл Хацьки, Вергуни Черкаського району та Залевки і Голов’ятино Смілянського району.

Підтоплення можливе через те, що похил Тясмина в цих місцях надзвичайно малий і належного гідравлічного стоку не забезпечує. Крім того, підтоплення загрожують декільком селам у Канівському районі від Дніпра, та у Катеринопільському та Звенигородському районах на річці Гнилий Тікич.

Комісією управління проведено обстеження водогосподарських об’єктів на предмет готовності до пропуску льодоходу та повені, розроблені першочергові заходи для забезпечення безаварійного пропуску паводку. В управлінні створені 9 аварійних бригад, підготовлено 37 одиниць машин і механізмів, автономних водовідкачуючих засобів, на дамбах зосереджені аварійні запаси каменю.

В той же час, як зазначили у Черкаському регіональному управлінні водних ресурсів, паводку на Дніпрі очікувати не варто. При всіх обставинах, які впливатимуть на різкий розвиток паводку - висока температура повітря, різке потепління - паводку на Дніпрі не очікують. В Кременчуцькому водосховищі, яке є основним регулятором води на Дніпрі, вільний об’єм складає 4,4 куб км. Цього достатньо, щоб прийняти надлишкові води з Київського та Канівського водосховищ. Наразі вільний об’єм по каскаду водосховища Дніпра дорівнює близько 7 куб км.

В обласному управлінні ДСНС зазначили, що підтоплення в області можливі, проте їх масштаби будуть незначні. Рятувальники готові до реагування на весняний паводок та льодохід. Крім того, проведено ряд заходів щодо безпечного пропуску повені: перевірено усі гідроспоруди, каналізації.

В Черкаському гідрометеоцентрі зазначають, що передумови для невеликого весняного паводку в Черкаській області існують, але загрозливою ситуація не буде. За останні два роки повені були маловодні і рівень води у річках Черкащини був невисокий. Найбільша повінь за історію Черкащини сталася 1980 року внаслідок великого снігопаду й раптового потепління. Вода затопила кілька тисяч будинків уздовж берегів річок.