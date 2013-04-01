У Києві спостерігатимуть за територіями можливого підтоплення

10:42, 01 квітня 2013
Новини регіонів
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Створено оперативні групи

У кожному районі Києва створено оперативні групи з моніторингу територій імовірного підтоплення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, групи працюють у цілодобовому режимі.

Основним завданням районних оперативних груп є координація діяльності комунальних служб і додаткової техніки, що прибула з інших регіонів України з метою ефективної організації роботи з попередження та ліквідації наслідків імовірного паводку через різке танення великої кількості.

Крім того, увага приділяється штатній роботі з належного функціонування зливоприймачів, дощових каналізацій та колекторів.

 

 

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