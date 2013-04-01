Мешканці трьох столичних масивів ночували у холоді

За інформацією публічного акціонерного товариства «Київенерго», в ніч із 31 березня на 1 квітня 2013 року відбулося порушення в роботі колектора (котел №2 на ТЕЦ-6), у зв’язку з чим було відключено від опалення 2,6 тис. споживачів житлових масивів Оболонь, Троєщина та Лісовий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фахівці компанії оперативно ліквідували причини порушення роботи колектора і вже на ранок 1 квітня увімкнули опалення мешканцям масивів.