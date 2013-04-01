В Одесі за хабар у 30 тисяч лікаря-отоларинголога

В Одесі затримано лікаря, який підозрюється в отриманні хабара у сумі 30 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері, затримано отоларинголога медичної санітарної частини однієї з військових частин, який вимагав і одержав від цивільної особи понад 30 тис. грн за проведення операції.

Встановлено, що медик вимагав і систематично одержував хабарі від цивільних пацієнтів. Отримання оплати з цивільних громадян військовим медустановам дозволено, однак при цьому суму конкретно визначено наказом начальника медсанчастини.

Сума, одержана затриманим, у 5 разів перевищує встановлену начальством таксу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 184 КК України (порушення права на безкоштовну медичну допомогу). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців.