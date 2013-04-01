В Одесі за хабар у 30 тисяч лікаря-отоларинголога

12:18, 01 квітня 2013
Новини регіонів
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Вимагав за операцію

В Одесі затримано лікаря, який підозрюється в отриманні хабара у сумі 30 тис. грн.

 
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері, затримано отоларинголога медичної санітарної частини однієї з військових частин, який вимагав і одержав від цивільної особи понад 30 тис. грн за проведення операції.
 
Встановлено, що медик вимагав і систематично одержував хабарі від цивільних пацієнтів. Отримання оплати з цивільних громадян військовим медустановам дозволено, однак при цьому суму конкретно визначено наказом начальника медсанчастини.
 
Сума, одержана затриманим, у 5 разів перевищує встановлену начальством таксу.
 
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 184 КК України (порушення права на безкоштовну медичну допомогу). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців.
 
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