На Львівщині батько вбив двомісячну доньку

На Львівщині 33-річний чоловік вбив свою двомісячну доньку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, трагедія сталася 30 березня в одному із сіл Дрогобицького району Львівщини. Під час сварки із 30-річною дружиною, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вхопив на руки двомісячну доньку і кинув дитиною головою в тумбу.

Медики, які приїхали на виклик міліції, врятувати немовля не змогли – від отриманих травм дівчинка померла.

„Вказана сім‘я перебувала на обліку, як неблагополучна. Складалися кілька разів протоколи за сімейно-побутові правопорушення. А 30 березня до Дрогобицького райвідділу міліції зателефонувала тітка 30-річної жінки, яка повідомила правоохоронцям про сімейну сварку з бійкою між подружжям. Міліціонери швидко прибули за вказаною адресою, однак до цього часу сталося непоправне – п’яний батько під час сварки з дружиною вбив власну доньку кинувши її в головою в тумбочку”, - поінформували у ВЗГ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство). Ведеться досудове розслідування. Чоловіка – затримано.