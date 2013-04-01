За добу в Києві надійшло 6 повідомлень щодо підтоплення

Із 31 березня до 1 квітня 2013 року до оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій надійшло 6 повідомлень щодо підтоплення окремих територій міста, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, кияни сигналізували про підтоплення вулиці Якуба Коласа, 3-5 (біля хлібокомбінату). Співробітники ШЕУ Святошинського району оперативно виїхали на місце, обстежили його та провели очистку вказаної дільниці. А працівники ШЕУ Шевченківського району здійснили відповідні роботи у дворі вул. Б. Хмельницького, 50, де також, за інформацією киян, відбулося незначне підтоплення.

Крім того, мешканці столиці скаржилися на підтоплення вулиць Ярославської та Межигірської Подільського району. На їхні повідомлення оперативно відреагували та очистили решітки зливної каналізації.

Також кияни надали інформацію щодо місця підтоплення у дворі бульв. Кольцова, 14, що у Святошинському районі. На вказаній ділянці уже проведено очистку решіток.

Надійшла інформація і щодо підтоплення у дворі вул. Булгакова, 3. На місце події відразу виїхали спеціалісти Святошинського району та очистили зливну каналізацію.

Повідомили мешканці столиці і про підтоплення підземного переходу станції метро «Харківська» зі сторони просп. Миколи Бажана. Фахівці району прибули на місце та провели відкачування води.

КМДА нагадує, що про будь-які прояви підтоплень необхідно повідомляти на номер Контактного центру міста: 15-51. Оператори Контакт-центру негайно сповістять про це відповідні служби, які виїдуть на місце та здійснять необхідні заходи, аби попередити затоплення територій.