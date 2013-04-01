На Закарпатті оголошено штормове попередження

На Закарпатті протягом 1 квітня очікується підняття рівня води в річках до 3, місцями до 6 метрів. В області оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, протягом 1-го квітня по Закарпатській області очікуються сильні дощі, особливо в західних та центральних районах, на високогір`ї дощі з мокрим снігом. Можливі навіть грози.

В управлінні ДСНС уточнюють, що вночі з 31 березня на 1 квітня по Закарпатській області пройшли сильні дощі - загальна кількість опадів сягнула 10-20 мм.

Через сильні опади на річках відмічається підвищення рівнів води на 0,5-1,2 метра.

Рятувальники уточнюють, що протягом 1 квітня на річках Закарпатської області очікується просування паводкової хвилі в нижніх течіях притоків та по річці Тисі.

За даними управління, орієнтовні максимальні рівні води над нулем поста на річці Тисі м. Тячів очікуються на рівні 2,6-3,2 м. Також очікується вихід води на заплаву.

Крім того, на річці Тиса поблизу міста Хуста рівень води в річці підвищиться над нулем посту на 2,4-3 метра, поблизу смт Вилок – до 2,7 метра.

Найбільше підвищення очікується по Закарпатській області на річці Боржава поблизу с. В. Ремети – до 5,6-6,2 метра. За даними рятувальників, можливе підтоплення сільгоспугідь трьох населених пунктів Іршавського району.