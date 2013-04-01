У Кривому Розі дітей годували неякісним вершковим маслом

Прокуратура Саксаганського району Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом постачання одним з приватних підприємств в дитячі садки міста протягом січня-лютого 2013 року вершкового масла непридатного для споживання дітьми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура не називає підприємство-постачальника, при цьому кримінальне провадження розпочате відносно його службових осіб за ч.1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та службове підроблення).

«Приватне підприємство Кривого Рогу, що займається реалізацією продуктів харчування, на підставі підроблених документів поставляло в дошкільні заклади міста придбане за бюджетні кошти масло солодковершкове селянське «Веселинка» 72,5%, яке не відповідає нормативним документам. В продукті поєднані стерини молочного та рослинного жирів, що є непридатним і забороненим для споживання дітьми. Збитки, які завдало підприємство своїми діями, становлять понад 100 тис. грн», - зазначається у повідомленні прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах Кривого Рогу, до дитсадків під виглядом коров’ячого масла поставлявся низькоякісний спред, вартість якого в 3,5-4 рази нижча. Співрозмовник агентства також наголосив, що постачальник продуктів у криворізькі дитсадки був визначений на тендері держзакупівель.

За інформацією прес-служби прокуратури Дніпропетровської області, загалом за результатами прокурорських перевірок на захист прав споживачів та безпечність і якість харчових продуктів розпочато 11 кримінальних проваджень, внесено 72 подання про усунення порушень законів. Переважно порушення стосуються реалізації неякісної харчової продукції, з простроченим терміном придатності, продуктів сумнівного походження, а також тих, компонентний склад яких не відповідає зазначеному на етикетках та в супровідних документах.