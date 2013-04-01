На Буковині загрози повені на сьогодні немає

У Чернівецькій області загрози повені на сьогодні немає, а ситуація щодо рівня води у найбільших річках області відслідковується цілодобово.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 1 квітня, під час брифінгу повідомив перший заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області Микола Яловий.

Він повідомив, що в ніч з 2 на 3 квітня та з 5 на 6 квітня на території області передбачаються дощі, однак кількість опадів не буде критичною.

«Після дощів ми очікуємо підняття рівня води у річках Дністер, Сірет та Прут від 1,2 до 1,7 метра. Втім, цей рівень не є критичним», - підкреслив він.

М.Яловий додав, що для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на території області, пов’язаних з пропуском льодоходу, паводками і повінню обласними службами цивільного захисту та місцевими органами виконавчої влади, зокрема, створені оперативні штаби та мобільні оперативні групи, які в цілодобовому режимі відслідковують стан пропуску льодоходу на території краю.

«Ми маємо плани першочергових заходів при виникненні надзвичайних ситуацій для 94-х населених пунктів регіону, що потрапляють у можливу зону затоплення, - повідомив М.Яловий. – Окрім цього, прочищаються русла та береги річок від чагарнику та залишків лісової деревини, що дозволить талій воді безперешкодно пройти річками області».

Перший заступник начальника управління також повідомив, що підрозділи управління мають 173 одиниці техніки та спеціальних засобів для відкачування води.