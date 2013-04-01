Дніпропетровщина: бабуся вбила онука, після чого повісилась

31 березня в селищі Дослідне Дніпропетровського району 70-річна жінка вбила свого 13-річного онука, після чого покінчила життя самогубством через повішення.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Вчора до міліції звернулася 40-річна жінка, повідомивши, що о 21.20 в своєму будинку вона виявила тіла малолітнього сина та повішену на мотузці матір.

Попередньо тілесні ушкодження малолітньому молотком спричинила його бабуся після чого покінчила життя самогубством через повішення. За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю обласної міліції Олексій Щербатов, трагедія сталася у зовні «нормальній» сім’ї.

«Ні викликів до міліції, ні жодних протоколів про правопорушення не було. Ймовірно, причиною вбивства став психічний розлад бабусі», - зазначив О. Щербатов.