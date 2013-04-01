В столиці знижується захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві за дванадцятий календарний тиждень поточного року (з 25 по 31 березня) зареєстровано 22,9 тис. хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 81,4, що нижче епідемічного порогу на 20% (епідпоріг на 13-му тижні – 102,7).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на столичне Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби.

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності на 13%, зокрема, на 6% серед дорослих та на 19% серед дітей.

Загалом з 1 січня до 25 березня 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 361 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 21 позитивний результаті респіраторно-синцитиального вірусу. 61 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 25 віруси грипу А.