У Криму цього сезону відкриють 573 пляжі
08:59, 02 квітня 2013Новини регіонів
0
На 15 більше, ніж у 2012 році
У Криму нинішнього курортного сезону планують відкрити 573 пляжі - на 15 більше, ніж у 2012 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму республіки.
Зокрема, до відкриття готуються 82 лікувальних пляжи, 224 - оздоровчих, 66 - дитячих і 201 - загального призначення.
"Цього року ми проведемо обстеження кримських пляжів, зокрема тих, що знаходяться за межами населених пунктів і користуються популярністю у неорганізованих туристів", - відзначив очільник курортного відомства республіки Олександр Лієв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter