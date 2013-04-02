У Криму цього сезону відкриють 573 пляжі

У Криму нинішнього курортного сезону планують відкрити 573 пляжі - на 15 більше, ніж у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму республіки.

Зокрема, до відкриття готуються 82 лікувальних пляжи, 224 - оздоровчих, 66 - дитячих і 201 - загального призначення.

"Цього року ми проведемо обстеження кримських пляжів, зокрема тих, що знаходяться за межами населених пунктів і користуються популярністю у неорганізованих туристів", - відзначив очільник курортного відомства республіки Олександр Лієв.