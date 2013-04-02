У Львові провалився каналізаційний колектор
09:05, 02 квітня 2013Новини регіонів
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У густонаселеному районі
У Львові в густонаселеному Сихівському житловому масиві стався провал каналізаційного колектора.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, провал стався 1 квітня у другій половині дня на під’їзді до проспекту Червоної Калини біля перехрестя з вулицею Угорська в межах газону.
„На під’їзді до шляхопроводу утворився провал. Обвалилась верхня частина каналізаційного колектора, діаметром 1600 мм. На 2 квітня призначено засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій, яка дослідить причини, стан колектора та визначить, які дії потрібно вживати надалі”, - інформує прес-служба.
В міській раді також повідомляють, що дана "каналізаційна мережа переправляє стоки із Сихівського житлового на очисні споруди. Відведення побутових стоків від Сихівського району наразі не припинено".
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