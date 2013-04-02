На вулиці Воздвиженській в Києві - зсув грунту

Фахівці столичного комунального підприємства «СУПР» розпочали роботи на місці зсуву ґрунту на вулиці Воздвиженській біля будинків №1, №3, №5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, зсув верхнього шару ґрунту стався у зв’язку з інтенсивним таненням снігу.

За словами головного гідрогеолога комунального підприємства «СУПР» Василя Бокового, сьогодні схил знаходиться у стійкому стані, проте верхній шар сповзає через водонасичення ґрунту.

«Для руйнування будинків загрози немає. Однак, треба забрати з цієї території машини та не допускати людей для їхньої безпеки та зробити огорожу між будинками і підпірною стіною», – зазначив В.Боковий.

Він додав, що незначні руйнування на цій ділянці під час танення снігу відбувається майже кожного року, тому необхідно вжити протизсувних заходів. Обсяг робіт залежатиме від інженерно-геологічних вишукувань і розрахунків стійкості схилу.

Дерева, які внаслідок зсуву ґрунту теж сповзли, будуть обрізані та вивезені із зазначеної території.