Львівщина: лікарі вимагали хабарі у важкохворих

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області викрили організовану злочинну групу з числа лікарів, які вимагали хабарі за встановлення групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час розслідування було встановлено, що службові особи медико-соціальних експертних комісій систематично вимагали та одержували у хворих на кардіологічні захворювання та їхніх родичів хабарі.

Зловмисників викрили «на гарячому», а їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Розмір хабарів лікарі визначали залежно від групи інвалідності і терміну, на який вона встановлювалася. Навіть за неповний місяць їм вдалося заробити близько 64 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували 36 епізодів незаконної діяльності.

Медики відсторонені від виконання обов’язків і перебувають під заставою в очікуванні рішення суду.