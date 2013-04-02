У Києві на станції "Вишгородська" обвалився перон з людьми

У Києві на залізничній станції "Вишгородська" обвалився перон.

Як повідомляє веб-сайт «5 каналу» з посиланням на очевидців, люди, які очікували на потяг, падали просто на рейки.

За повідомленням телеканалу, пригода трапилась саме тоді, коли під`їхав потяг. Частина пасажирів устигла вскочити до вагону, але дехто, зі слів очевидців, впав просто під вагон. Машиніст обвалу не помітив - зачинив двері й рушив далі. Скільки людей постраждали в результаті інциденту - "5 канал" наразі з`ясовує. Відомо, що людей на станції було дуже багато - останніми днями електрички курсують з інтервалом близько години.

"В цей час, коли люди почали виходити з електрички, обвалився під людьми перон бетонний - ну я не знаю, з чого той перон, і люди падають - і ті, хто виходить з електрички, і ті, хто стояли, падають в ту яму, в провалений перон. Там кинулися всі навкруги заглядати", - цитує «5 канал» одного з очевидців події.

У той же час Інтернет-ресурс «В час пик» з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє, що жертв та постраждалих у результаті події немає.

«Повідомлення про подію надійшло о 10:03. Наша служба передала повідомлення представникам «Укрзалізниці», а на місце події виїхав підрозділ рятувальників Оболонського району Києва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Допомога рятувальників не знадобилась», - повідомили у ГУ ДСНС Києва.