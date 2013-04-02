На Вінниччині через грип закривають дитячі садки

Розпорядженням Гайсинської міської ради Вінницької області призупинено роботу 5-ти дошкільних закладів через грип.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, у зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій за розпорядженням Гайсинської міської ради з 27 березня по 5 квітня призупинено роботу дошкільного навчального закладу № 1 «Пролісок», який обслуговує 90 дітей та має 28 чоловік обслуговуючого персоналу. Також призупинено роботу дошкільних навчальних закладів №2 «Дзвіночок», №4 «Зірочка», №5 «Факел» та №7 «Берізка» з 1 квітня по 5 квітня, які обслуговують 845 дітей та 218 чоловік персоналу.