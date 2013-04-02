Для першого в Україні дитячого хоспісу зібрано 800 тис грн

В Івано-Франківській області для створення першого в Україні дитячого хоспісу уже зібрали понад 800 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Мельник.

Як зауважив Р.Мельник, половину коштів зібрали колективи медичних закладів Прикарпаття.

Р.Мельник наголосив, що телемарафон лише дав старт для збору коштів, а «не фініш». Він акцентував увагу на тому, що в області потребують такої допомоги 300 дітей.

При цьому він навів як приклад найщирішого благодійника, який перерахував більш як 48 тис грн. і підписався ініціалами «Р.Б.».

За даними Міністерства охорони здоров’я України, в Україні хоспісної допомоги потребує 1,5 млн дітей.

Довідка УНІАН. 21 березня на обласному телебаченні «Галичина» тривав телемарафон «Жити і вірити»‚ у якому взяли участь чимало відомих прикарпатців, представників медичної галузі, наукової, творчої інтелігенції, бізнесу. Збір коштів триває.