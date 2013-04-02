У Львові снігова брила важко травмувала 18-річну дівчину

У Львові снігова брила, яка впала з даху будинку педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка, важко травмувала 18-річну дівчину, яка проходила біля будівлі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна пригода трапилася 1 квітня о 15.26 у Личаківському районі Львова на вул. Туган-Барановського, 7-а. За цією адресою знаходиться педагогічний коледж Львівського національного університету імені І. Франка.

Постраждалу з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню Львова. Стан дівчини – середньої важкості.

