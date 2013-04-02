Дівчинку від падіння з 12-го поверху врятував металевий прут

Наряд Державної служби охорони врятував дівчину, яка повисла на 12-му поверсі недобудованого будинку в Жовтневому районі Маріуполя на Донеччині.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДСО при Головному управлінні МВС України в Донецькій області.

Зокрема, як зазначили в Управлінні, наряд Державної служби охорони, отримавши повідомлення від чергового райвідділу міліції близько 6-ї години ранку, оперативно прибув на місце події, на вулицю Артема. З’ясувалося, що там на одному з останніх поверхів покинутого 14-поверхового будинку висить дівчина.

Виявилось, що дві 15-річні подруги відзначали неподалік день народження, і під ранок їм терміново захотілося «поговорити» в недобудованому будинку, - принаймні, так пізніше пояснила одна з них, розповіли в ДСО. Вони проникли до багатоповерхівки, яку за сильний крен та аварійний стан в народі назвали «пізанською баштою». За версією очевидців, одна з дівчат намагалася накласти на себе руки, для чого вибрала поверх вище, вийшла на недобудований балкон і зірвалася, повиснувши вниз головою. Врятував її металевий прут, за який вона зачепилася, а також подруга, яка вчасно схопила її за ноги.

У такому положенні приятельок і виявили співробітники ДСО. Вони підтягнули вгору потерпілу, яка була без свідомості.

Одну з дівчат відвезла до лікарні «швидка», інша була доставлена до Жовтневого райвідділу міліції для з`ясування причин і обставин даного епізоду, зазначили в УДСО.