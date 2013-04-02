На «Вишгородській» ніхто з киян не постраждав

У Києві від руйнування плити на платформі «Вишгородська» ніхто не постраждав.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначили в КМДА, посилаючись на інформацію комунального підприємства «Київпастранс», звернень від пасажирів міської кільцевої електрички, які могли отримати ушкодження під час обвалу ділянки платформи, до працівників станції «Вишгородська» не надходило.

У повідомленні також йдеться, що на місці обвалу на станції міської електрички «Вишгородська» виявлено, що впала плита перекриття платформи розміром 6м х 1,5м. За попередніми висновками слідчої групи МВС, плита впала внаслідок руйнації бетону (зношеності) під впливом метеорологічних факторів.

При цьому в КП «Київпастранс» вказують, що утримання в належному технічному стані інфраструктури міської кільцевої електрички, а саме: пристроїв системи центрального забезпечення, будівель, споруд, платформ посадки, колійного господарства, контактної мережі забезпечує Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця».

Наразі на залізничній платформі «Вишгородська» представники органів ГУ МВС України в Києві, ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, ДТГО «Південно-Західна залізниця», Департаменту транспортної інфраструктури КМДА проводять розслідування обставин події, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на станції міської електрички «Вишгородська» обвалилась частина перону. За інформацією «5 каналу» з посиланням на очевидців, люди, які очікували на потяг, падали просто на рейки. За повідомленням телеканалу, пригода трапилась саме тоді, коли під`їхав потяг. Частина пасажирів встигла вскочити до вагона, але дехто, зі слів очевидців, впав під вагон. Машиніст обвалу не помітив - зачинив двері і рушив далі.