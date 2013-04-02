На Житомирщині померла жінка, яка потрапила під поїзд

В Житомирські області вчора, 1 квітня, пізно ввечері в лікарні померла жінка, яка 29 березня потрапила під пасажирський поїзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, у п’ятницю близько 17:30 у селі Пиріжки Малинського району 30-річна жінка, переходячи залізничні колії в обладнаному місці, не помітила поїзд та потрапила під нього.

Машиніст, побачивши, що трапилося, зупинив локомотив і викликав «швидку допомогу», яка доправила потерпілу до місцевої лікарні. Стан жінки лікарі Малинської міськрайонної лікарні оцінили як вкрай тяжкий – поламані стегна, черепно-мозкова травма, численні тілесні ушкодження. Лікарі боролися за життя жінки, але отримані нею травми виявилися несумісними з життям.