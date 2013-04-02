5-6 квітня критично підвищиться рівень води на Житомирщині

У Житомирській області критичне підвищення рівня води, спричинене інтенсивним таненням снігу, прогнозується на 5-6 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 2 квітня, на засіданні обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій перший заступник голови Житомирської ОДА Микола Олещенко.

Він уточнив, що в річці Тетерів вода вже піднялася на 50 см вище звичайного рівня.

"На сьогоднішній день у водоймах області через різке танення снігу додатково прибуло загалом близько 1,4 млрд кубів води. За добу найбільше вода піднялася на річці Тня у селі Броники Новоград-Волинського району - на 95 см, однак вода на заплаву ще не вийшла. У кожної річки своя критична межа. Ми регулюємо гідровузлами скид води", - сказав М.Олещенко.

Він також зазначив, що у кожному місті і районі є традиційні місця підтоплення.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ирина Романюк, до рятувальників Житомирщини вже надійшло 20 повідомлень про підтоплення приватних господарств.

"Інтенсивне танення снігу призвело до наповнення водою низових ділянок місцевості. Вода затопила городи та двори садиб, які там розташовані", - сказала І.Романюк

У Житомирі рятувальники викачували воду з 9 домогосподарств, розташованих на східній околиці міста.

Також роботи з відкачування води проводилися у містах Новоград-Волинський та Бердичів, а також у семи районах області.

Так, у Малинському районі в селі Нова Рутв`янка підтоплений будинок, у якому проживає 70-річна жінка. Вода залила підлогу в оселі та підвал. Рятувальники відкачали воду та допомогли господарці перенести в сухі місця домашні речі.