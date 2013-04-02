У Чернігові на ринку виявлено два незнайомі пристрої

У Чернігові на ринку виявлено два пристрої, схожі на вибухонебезпечні.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС в області, сьогодні вранці, 2 квітня, до міліції зателефонував чоловік, який повідомив, що знайшов на ринку пакет з двома предметами циліндричної форми, схожими на вибухонебезпечні – з гнітом та кільцем.

На місце події прибули слідчо-оперативна групи міського відділу міліції та обласного УМВС, вибухотехніки. Людей з ринку було евакуйовано, територію перевірено, підозрілих предметів більше не виявлено. Пристрої направлено на експертизу.

За фактом порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Проводиться перевірка.