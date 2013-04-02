Одеська залізниця зробить 30 станцій комфортними для інвалідів

Одеська залізниця, починаючи з другого кварталу 2013 року, планує вдосконалити 30 станцій для зручності пасажирів-інвалідів, повідомили УНІАН у прес-службі ОЗ.

Згідно з повідомленням, планується вдосконалити наявні й встановити нові засоби, які зроблять перебування інвалідів на вокзалах і станціях зручнішим.

«Вхід до будівлі станції Главані, острівну платформу станції Людмилівка і берегову платформу станції Трикратне облаштують пандусами. Також пандусами з поручнями буде облаштовано заїзд із привокзальної площі на центральний вхід вокзалу станції Кіровоград і заїзд із перону на центральний вхід вокзалу станції Новоукраїнка. Пандуси входу до пасажирських будівель станції Лукове і Тимкове облаштують поручнями. Крім того, будуть переобладнані входи до залів підвищеної комфортності на станціях Вапнярка, Кодима, Затишшя і Балта", - уточнює прес-служба.

Для пасажирів із вадами зору необхідну інформацію на станціях фахівці продублюють рельєфним буквено-цифровим або рельєфно-точковим шрифтом (Брайля). Багато станцій буде облаштовано інформаційними стендами про знаходження чергових груп і відповідальних працівників групи допомоги.

Крім того, для людей із вадами зору на вокзалах станцій першу й останню сходинки маршових сходів промаркірують яскраво-жовтою фарбою із нанесенням покриття з гумового або абразивного матеріалу.

Для безперешкодного руху інвалідів між коліями буде облаштовано переходи. На деяких вокзалах проведуть облаштування платформ рельєфними обмежувальними смугами для безпечного руху людей із вадами зору.

"Одеська залізниця постійно працює над створенням умов для доступу людей із обмеженими фізичними можливостями до об`єктів залізничної інфраструктури", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця в 2012 році перевезла 46,272 млн пасажирів, зокрема 4,7 млн пасажирів пільгових категорій.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю доводиться близько 20% вантажообороту й понад 16% пасажирообороту залізниць України.

Станом на кінець першого півріччя 2012 року, експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.