У Запоріжжі достроково завершено опалювальний сезон

У Запоріжжі відсьогодні, 3 квітня, завершено опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, підставою для відключення споживачів від централізованого теплопостачання стало підвищення середньодобової температури повітря в Запоріжжі.

«У зв`язку з підвищенням середньодобової температури повітря вище 8 градусів протягом трьох діб, з 3 квітня в Запоріжжі завершується опалювальний сезон. Концерну «Міські теплові мережі», підприємствам і організаціям Запоріжжя, які здійснюють теплопостачання, доручено провести відключення споживачів тепла», - повідомили в прес-службі.

Ця вимога закріплена розпорядженням міського голови Запоріжжя Олександра Сіна № 93р від 2 квітня «Про закінчення опалювального сезону 2012-2013 років у м. Запоріжжя».