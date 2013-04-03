У Києві ліквідували 9 підтоплень

У Деснянському районі Києві ліквідовано 9 місць підтоплень.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Деснянської районної державної адміністрації Миколу Бойка.

Так, за допомогою особового складу ГТУ МНС Луганської області та Деснянського району мотопомпою оперативно ліквідовано підтоплення на проспекті Маяковського, 55. Проведені роботи з відкачування води і на трьох ділянках села Троєщина. Зокрема, на розі вулиць Леніна та Фрунзе, на розі вулиць Миру та Дзержинського, а також на перетині вулиць Леніна та Миру.

Власними силами КП ШЕУ ліквідовано 5 місць незначного підтоплення: на автобусній зупинці «Биківня-2» (вул. Путивльська, 78), на Червоногвардійському провулку, на перехресті вул. Мілютенка та Лісового просп., на перехресті вул. Мілютенка та Матеюка, на прибудинковій території вул. Шолом-Алейхема, 5, 6.

У прес-службі нагадують, що у Києві цілодобово працює Міський оперативний штаб. Про будь-які прояви підтоплень необхідно повідомляти на номер Контактного центру міста: 15-51.