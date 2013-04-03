Луганщина: поблизу лікарні знайдено арсенал боєприпасів часів війни

У місті Перевальськ Луганської області поблизу центральної районної лікарні вчора вилучено 31 боєприпас часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, спочатку місцевий мешканець знайшов один боєприпас. Він одразу поінформував про це рятувальників за номером екстреного виклику «101».

Для знешкодження вибухонебезпечного предмету виїхала піротехнічна група Головного управління ДСНС у Луганській області. Загалом при обстеженні місця події було виявлено 14 мінометних мін калібром 50 і 82 мм, 17 артснарядів калібром 45 мм.

Піротехніки знищили всі боєприпаси шляхом контрольованого підриву.