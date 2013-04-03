Луганщина: поблизу лікарні знайдено арсенал боєприпасів часів війни

10:48, 03 квітня 2013
Новини регіонів
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Вилучений та знищений

У місті Перевальськ Луганської області поблизу центральної районної лікарні вчора вилучено 31 боєприпас часів Великої Вітчизняної війни.

 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Як зазначається в повідомленні, спочатку місцевий мешканець знайшов один боєприпас. Він одразу поінформував про це рятувальників за номером екстреного виклику «101».
 
Для знешкодження вибухонебезпечного предмету виїхала піротехнічна група Головного управління ДСНС у Луганській області. Загалом при обстеженні місця події було виявлено 14 мінометних мін калібром 50 і 82 мм, 17 артснарядів калібром 45 мм.
 
Піротехніки знищили всі боєприпаси шляхом контрольованого підриву.
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