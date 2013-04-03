Чи повернуть Товариству сліпих базу відпочинку?

Сьогодні, 3 квітня, у Господарському суді столиці відбудеться чергове засідання у справі за позовом прокуратури Шевченківського району Києва щодо незаконного відчуження бази відпочинку «Івушка» Українського товариства сліпих в селищі Козин Обухівського району Київської області.

Про це повідомила прокурор прокуратури Світлана Долгорук, яка представляє інтереси держави у вказаній справі, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва.

За словами С. Долгорук, у лютому 2010 року директором Київського учбово-виробничого підприємства №3 УТОС з приватним товариством ТОВ «Союз Івест» укладено договір про спільну діяльність щодо відновлення бази відпочинку «Івушка», призначеної для оздоровлення та соціальної реабілітації інвалідів з вадами зору.

За умовами договору, приватне підприємство набуло право власності на частину об’єктів нерухомості бази відпочинку, а також на земельну ділянку площею майже 2 га, на якій вона розташована.

Однак, як встановлено прокурорською перевіркою, відчуження майна бази відпочинку відбулося без відповідного погодження з Центральним правлінням УТОС. До того ж, земельна ділянка, на якій розміщена «Івушка», взагалі не належала Київському УВП №3, а є власністю територіальної громади селища Козин.

«Враховуючи, що вказаний договір грубо порушує інтереси держави та громадян, прокуратурою району пред’явлено позов до суду з вимогою визнати його недійсним», – наголосила прокурор С.Долгорук.

Розгляд справи призначено на 15.00.