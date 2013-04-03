На Житомирщині у фельдшера знайшли арсенал боєприпасів, який він під час суперечок з односельцями обіцяв застосувати.

Як повідомила УНІАН працівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, чималу колекцію боєприпасів зібрав і незаконно зберігав у своєму будинку житель одного з сіл Бердичівського району.

У міліцію стали звертатися люди, які свідчили про те, що фельдшер у спірних ситуаціях погрожував застосувати до своїх опонентів вогнепальну зброю. Оперативна інформація привела правоохоронців у домоволодіння останнього.

Санкціонований обшук проводився 1 квітня в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого згідно ч.1 ст. 263 ККУ за фактом незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами.

Під час обшуку в будинку фельдшера правоохоронці вилучили більше двох десятків патронів до ручного кулемета Калашникова, майже вісім десятків – до автомата Калашникова і 6 магазинів до нього ж, чотири десятки боєприпасів до дрібнокаліберної та ще пару до крупнокаліберної зброї, а також кілька патронів до пістолета Макарова. Крім того, міліціонери виявили 3 електродетонатори для детонації тротилових шашок.

За словами чоловіка, все виявлене йому начебто підкинули. Зараз міліція з’ясовує , за яких обставин у його будинку виник склад боєприпасів.

Вилучений арсенал міліція направила на експертне дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Житомирській області.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від двох до п`яти років.