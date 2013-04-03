У Тернополі пограбували аптеку
12:27, 03 квітня 2013Новини регіонів
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Зловмисника шукають
У Тернополі пограбували аптеку.
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався учора о 21 годині на вул. Лучаківського. Про грабунок правоохоронцям повідомила фармацевт аптеки одразу після того, як нападник покинув заклад.
За її словами, невідомий чоловік у масці, зайшовши до аптеки, кинувся до каси і забрав звідти всю виручку. Оскільки напередодні була проведена інкасація, ця сума не була значною.
На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, однак затримати грабіжника не вдалося.
Правоохоронці склали фоторобот нападника і оголосили розшук.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого у Тернополі невідомі пограбували ювелірний магазин «Золото». Тоді троє невідомих увірвались у масках в магазин, направили на продавця пістолет, після чого забрали ювелірні вироби.
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