У Тернополі пограбували аптеку.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався учора о 21 годині на вул. Лучаківського. Про грабунок правоохоронцям повідомила фармацевт аптеки одразу після того, як нападник покинув заклад.

За її словами, невідомий чоловік у масці, зайшовши до аптеки, кинувся до каси і забрав звідти всю виручку. Оскільки напередодні була проведена інкасація, ця сума не була значною.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, однак затримати грабіжника не вдалося.

Правоохоронці склали фоторобот нападника і оголосили розшук.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого у Тернополі невідомі пограбували ювелірний магазин «Золото». Тоді троє невідомих увірвались у масках в магазин, направили на продавця пістолет, після чого забрали ювелірні вироби.