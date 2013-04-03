В Одесі зупинено будівництво на пляжі «Ланжерон»
14:16, 03 квітня 2013Новини регіонів
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Приморський районний суд Одеси призупинив будівництво капітальної будівлі на пляжі «Ланжерон».
Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, 1 квітня Одеська міськрада подала до названого суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони проведення будь-яких будівельних, будівельно-монтажних робіт і робіт з реконструкції за адресою: Одеса, пляж «Ланжерон», інвентарний номер 129. Даний об`єкт більш відомий як «Веранда».
«Приводом для таких дій міської влади стало те, що на цьому об`єкті, розташованому на пляжі «Ланжерон», зафіксовано самовільне будівництво капітальної двоповерхової будови», - повідомили в управлінні.
У ньому пояснили, що 7 лютого міськрадою подано позов до Приморського райсуду до забудовника про звільнення захопленої земельної ділянки і знесення самовільно спорудженої будівлі.
Визначенням суду було відкрито провадження у справі за позовом міськради до забудовника. Але тільки після додаткової заяви від Одеської мерії до суду будівельні роботи на об`єкті зупинені.
Судове засідання у справі про знесення самовільно спорудженої будівлі на пляжі «Ланжерон» призначено на 5 квітня.
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