В Одесі зупинено будівництво на пляжі «Ланжерон»

Приморський районний суд Одеси призупинив будівництво капітальної будівлі на пляжі «Ланжерон».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, 1 квітня Одеська міськрада подала до названого суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони проведення будь-яких будівельних, будівельно-монтажних робіт і робіт з реконструкції за адресою: Одеса, пляж «Ланжерон», інвентарний номер 129. Даний об`єкт більш відомий як «Веранда».

«Приводом для таких дій міської влади стало те, що на цьому об`єкті, розташованому на пляжі «Ланжерон», зафіксовано самовільне будівництво капітальної двоповерхової будови», - повідомили в управлінні.

У ньому пояснили, що 7 лютого міськрадою подано позов до Приморського райсуду до забудовника про звільнення захопленої земельної ділянки і знесення самовільно спорудженої будівлі.

Визначенням суду було відкрито провадження у справі за позовом міськради до забудовника. Але тільки після додаткової заяви від Одеської мерії до суду будівельні роботи на об`єкті зупинені.

Судове засідання у справі про знесення самовільно спорудженої будівлі на пляжі «Ланжерон» призначено на 5 квітня.