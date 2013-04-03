У Донецьку старшокласник зламаву череп дитині і сховав його у ямі

У Донецьку старшокласник зламав основу черепа молодшому школяреві, після чого сховав дитину в непритомному стані в ямі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, правоохоронці встановили, що 2 квітня в місті Моспіно (підпорядковане місту Донецьку) неповнолітній (1998 р.н.) старшокласник завдав тілесні ушкодження малолітньому учневі (2005 р.н.) цієї ж школи. В результаті дитина дістала перелом основи черепа. З метою приховання злочину підліток переніс непритомного хлопчика на дачну ділянку, де сховав його в ямі завглибшки три метри. Дитину було знайдено у тяжкому стані і доставлено в лікарню.

Прокуратура Пролетарського району Донецька здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом замаху на вбивство малолітнього.