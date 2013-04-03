ДТП зі "швидкою" і машиною СБУшника визнано нещасним випадком

У Криму ДТП за участю "швидкої допомоги" і автомобіля під керуванням працівника Служби безпеки України визнано "нещасним випадком, пов`язаним з виробництвом".

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки, такий висновок зробили експерти, які проводили перевірку даної ДТП.

Родичі співробітників "швидкої допомоги", які загинули в аварії, а також серйозно постраждалий водій медичної машини одержать матеріальну компенсацію від держави.

"Сім`ям загиблих у ДТП співробітників швидкої допомоги, а також водієві будуть нараховані всі визначені законом виплати, пільги і компенсації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань", – зазначається у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 9 березня у Феодосії. Зіткнулися машина швидкої допомоги, яка везла до лікарні 22-річного хлопця, який перебував у комі, і легковий автомобіль. На місці ДТП загинула 27-річна фельдшер. Травми одержали 50-річний шофер "швидкої", 57-річний батько хлопця і лікар. Лікар помер у лікарні. Також був травмований 32-річний водій машини – учасниці ДТП.

12 березня СБУ визнала, що машиною керував її співробітник.

Прокуратура Феодосії розпочала розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Оскільки у справі фігурує співробітник СБУ, її було передано до "військової" прокуратури Кримського регіону.