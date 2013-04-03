На Львівщині зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус

На Львівщині сталося зіткнення вантажного автомобіля „RENAULT Premium” з пасажирським автобусом „Львів – Ужгород”, є постраждалі.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН старший інспектор управління ДАІ у Львівській області Галина Лемішко.

Вона поінформувала, що ДТП сталося сьогодні, близько 17.00, на одному з перевалів траси Київ-Чоп біля села Сможе Сколівського району Львівщини. Зіткнулися вантажний автомобіль „RENAULT Premium” з напівпричепом-цистерною та пасажирський автобус, який слідував за маршрутом „Львів-Ужгород” у напрямку Львова.

„На місці події працює слідчо-оперативна група. За отриманими даними, є постраждалі внаслідок цього ДТП. На даний час у нас ще немає інформації хто і як постраждав та скільки осіб”, - зазначила Г.Лемішко.