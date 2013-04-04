Пік весняної повені на Десні очікується 5-15 травня

Пік весняної повені на Десні поблизу Чернігова, згідно з прогнозами, очікується 5-15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час наради у міській раді начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Кузнєцов.

"Загрози для чернігівців немає, місто житиме і працюватиме у штатному режимі", - запевнив він.

Начальник управління зазначив, що повінь у місті цього року очікується у межах 580-620 см над нулем поста (наближається до значень 2004 року), а серйозні підтоплення у Чернігові були, коли рівень води сягнув 750 см над нулем поста.

За словами О.Кузнєцова, в обласному центрі Чернігівщини у зоні підтоплення, за прогнозами, перебувають 88 будинків приватного сектору, в яких проживають 350 чернігівців, з яких 50 – самотні.

Він зазначив, що опрацьовується питання можливого відселення людей.

"Щодо кожного вирішується, чи зможе людина розташуватися на деякий час у родичів, чи вона потребує розміщення", - пояснив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій.

Крім того, підтопленими будуть об`єкти, розташовані в межах міста уздовж річок Десна і Стрижень – дачні ділянки, автокооперативи, спортивні майданчики тощо.