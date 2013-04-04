Дві хмельницькі фармфірми оштрафували на 73 тис. грн

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Медтехторгсервіс» (Хмельницький) і ТОВ «Фарм-Холдинг» (Хмельницький) на 73 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до викривлення результатів торгів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облАМКУ.

До відділення звернулося Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області щодо можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях зазначених компаній.

Як показало розслідування АМКУ, компанії у квітні 2012 року погодили дії під час проведення Хмельницькою міською станцією швидкої медичної допомоги процедури запиту цінових пропозицій із закупівлі вітамінів, гормонів, алкалоїдів та антибіотиків.

Для участі в процедурі закупівлі товариства надали документи цінової пропозиції, які мали однакові назви, однаковий вигляд і стиль оформлення. Подання листів для отримання довідок і їх отримання однією і тією ж особою відбулося в один день.

Також товариства розміщуються за однією адресою і мають однакові контактні телефони. Скоординована поведінка була спрямована на перемогу одного з учасників торгів - ТОВ «Фарм-Холдинг».

При встановленні факту змови учасників процедуру закупівлі було скасовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше ці компанії вже були оштрафовані за антиконкурентні узгоджені дії під час проведення в січні 2012 року Управлінням охорони здоров`я Кам`янець-Подільського міської ради тендеру із закупівлі наркотичних препаратів.