На Львівщині в ДТП постраждало 7 осіб

За уточненими даними, внаслідок зіткнення вантажівки та автобуса вчора у Сколівському районі Львівщини постраждало 7 осіб, серед яких громадянин Словенії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За попередніми даними, дорожньо-транспортну пригоду спричинив водій вантажівки, який виїхав на смугу зустрічного руху. Водій фури, 42-річний мешканець Миколаївської області, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із пасажирським автобусом.

Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб: 24-річний водій автобуса, мешканець Закарпатської області та четверо пасажирів, один з яких 18-річний студент, громадянин Республіки Словенія.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня близько 17.00 на одному з перевалів траси Київ-Чоп біля села Сможе Сколівського району Львівщини зіткнулися вантажний автомобіль Renault Premium з напівпричепом-цистерною та пасажирський автобус, який їхав за маршрутом „Львів-Ужгород” у напрямку Львова. Раніше повідомлялося, що під час ДТП потерпіло 4 осіб.