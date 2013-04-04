У Тернополі на центральній вулиці виникло провалля

У Тернополі на центральній вулиці Руській виникло провалля, яке створило проблеми з курсуванням громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, провалля виникло сьогодні вранці, 4 квітня, на вул. Руській, де до дороги примикає вул. Коперніка. Яма має розміри 1х1,5м та глибину 1 м. Двоє перехожих, які побачили провалля, вийшли на дорогу і близько 20 хв. регулювали рух, жестами закликаючи водіїв знизити швидкість та об’їхати провалля.

Через ділянку, де виникла яма, курсує багато маршруток. При цьому вул. Руська на цьому відрізку звужується, дорога має лише дві смуги, через що зараз виникли затори та проблеми із рухом громадського транспорту.

Зараз на місці події працюють комунальні служби. В міському управлінні житлово-комунального господарства обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни, а також встановити причини утворення провалля. За однією з версій, ґрунт могла підмити вода через аварію водогону.