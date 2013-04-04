На Луганщині викрали підлітків

Співробітники Перевальського районного відділу міліції (Луганська область) вчора, 3 квітня, затримали двох жителів району, яким оголошено про підозру в скоєнні злочину - викраденні двох неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 2 квітня до чергової частини Перевальського РВ ГУМВС України в Луганській області звернувся місцевий житель, який повідомив, що його 15-річного сина та його друга, ровесника сина, незаконно вивезли й утримували двоє жителів Перевальського району.

Цей факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, кваліфікований за статтею 146 частина 2 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), й почато досудове розслідування.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що 31 березня близько 17.00 двоє жителів Перевальського району 1984 р. н. і 1988 р. н., у смт Центральний, застосовуючи фізичне насильство, посадили в автомобіль «Chevrolet Niva» двох неповнолітніх, вивезли їх за межі селища, де погрожуючи фізичною розправою, вимагали зізнатися в нібито скоєнні ними крадіжки мобільного телефону. Потім наділи підліткам на голови поліетиленові пакети й вивезли в невідомому напрямку та утримували в якомусь приміщенні до 1 квітня. Після цього, підлітків знову посадили в машину й привезли до Перевальського професійного училища, де насильно посадили в машину ще й 17-річну сестру одного з підлітків. Дітей утримували в машині ще протягом години і, не добившись зізнання, висадили всіх трьох біля селища Центральний та зникли.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи у двох потерпілих виявлено тілесні ушкодження. Стосовно затриманих обраний запобіжний захід – утримання під вартою.

Досудове слідство триває.