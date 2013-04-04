В Одеському порту знайшли снаряд і авіабомбу

У трюмі землерийного судна «Вернер Мебіус», що працює в Одеському порту, вчора, 3 квітня, виявили артилерійський снаряд і авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з даними відділу, о 08.55 до рятувальної служби Одеси надійшло повідомлення робочих судна «Вернер Мебіус» про те, що в трюмі під час роботи в акваторії Чорного моря виявлено артилерійський снаряд калібру 76 мм і авіаційна бомба ФАБ-50. Того ж дня групою піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області вибухонебезпечні предмети вилучено й знешкоджено.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в акваторії Одеського морського торгового порту було виявлено 2 артилерійських снаряда, 31 березня - 2 снаряда й авіаційна бомба. Повідомлення надійшло також від робочих землерийного судна «Вернер Мебіус».

У листопаді 2012 року в трюмі «Вернер Мебіус», зайнятого на днопоглиблювальних роботах в Одеському порту, двічі знаходили артилерійські снаряди калібру 76 мм. Також було знайдено ще 5 артилерійських снарядів калібру 76 мм і 1 снаряд калібру 152 мм і в трюмах сусідніх землечерпалок - «Київської» та «Майкана». Роботи тимчасово призупиняли, снаряди, що потрапили в ковші разом із викопаним грунтом, вилучили з суднових трюмів, вивезли й знешкодили.