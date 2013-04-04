На Рівненщині готуються до відселення людей з населених пунктів на півночі області, де спостерігається підвищення рівня води в річках Гаринь, Случ, Стир та інших, повідомили УНІАН в Рівненській облдержадміністрації.

Також про це йшлося й на засіданні колегії облдержадміністрації в середу, 3 квітня. Зокрема йшлося про те, що через підтоплення відселенню можуть підлягати жителі 63-х населених пунктів у Володимирецькому, Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському, Костопільському, Сарненському та Березнівському районах, а також мешканці окремих вулиць у містах Острог та Дубно.

Як зазначив під час колегії перший заступник голови ОДА Анатолій Юхименко, у зонах можливого підтоплення тимчасовому відселенню підлягають майже 7 тисяч чоловік, у яких утримується 3,73 тис. голів худоби.

Керівники області закликали владу на місцях та працівників спеціалізованих установ та організацій зробити усе можливе, щоб не допустити людських жертв під час можливої повені та максимально врятувати житло, предмети побуту і домашню худобу. Також ставиться завдання забезпечити населення районів можливого підтоплення харчами, спецодягом та засобами індивідуального захисту від стихії.

"Ділянки 9-ти автодоріг у Дубровицькому, Зарічненському, Костопільському та Сарненському районах можуть зазнати підтоплення і переливу. Всього протяжність цих ділянок 11 кілометрів. На ділянці до митного посту «Удрицьк» можливий розлив полотна, а на ділянці автодороги Р-05 - руйнування дамби", - зазначив А.Юхименко.

Станом на 5 квітня, на окремих автошляхах області уже стався перелив через підвищення рівня річкових вод. Зокрема, такі переливи спостерігаються на автодорозі місцевого значення Деражне-Суськ-Клевань, а також на автошляхах деяких північних районів.

Нині в області працюють від 30 до 60 насосних станцій, які за добу в середньому перекачують з водосховищ та гідроакумулюючих водойм 1 мільйон 150 тисяч кубометрів води. Усього задіяно пожежно-насосне обладнання в кількості понад 400 одиниць, 289 одиниць інженерної та спецтехніки, а також 856 плавзасобів.

До регулювання гідрорежим річок та талих вод готові майже тисяча кілометрів захисних дамб, 12 водосховищ, 3,5 тисячі гідроспоруд, 50 тисяч гектарів акумулюючих водойм, 18 тисяч кілометрів меліоративних каналів, а також майже 13 тисяч водопропускних споруд.

Як повідомили УНІАН в обласному управління з надзвичайних ситуацій, найбільше підняття рівня води за минулу добу сталося на річці Случ на 52 сантиметри, у районі міста Сарни - на 25 см. Найбільша річка області – Горинь – піднялася на 13 см поблизу міста Дубровиця. На думку рятувальників, уникнути різкого підтоплення населених пунктів допомагає тимчасове похолодання, тому в населення буде час підготуватися до можливої негоди.

Тим часом по області оголошено штормове попередження на три доби (4-6 квітня). Ускладнення погодних умов зумовлюється дощем і мокрим снігом.