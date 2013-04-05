У Бортничах прорвало трубу з гарячим мулом

У середу близько 22.00 на вулиці Коцюбинського у селищі Бортничі під Києвом прорвало трубу, якою транспортується гарячий мул на поля Бортницької станції аерації (БСА).

Як повідомляє сайт телекомпанії “Київ”, стався невеликий прорив другорядної труби.

Нині ситуація стабілізована, над усуненням наслідків аварії працює бригада комунальників. Мул, який розлився на клумбі біля місцевого магазину, повністю планують відкачати до вечора.

kievtv.com.ua