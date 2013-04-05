На Рівненщині у лікарні з отруєнням перебувають 11 дітей

У Рівненській області в інфекційному відділення Острозької центральної лікарні з попереднім діагнозом «гострий ентероколіт» перебувають 11 дітей.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 3 квітня до лікарні у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано 4 дітей. Наступного дня двоє з них були виписані.

У період з 4 по 5 квітня у стані середньої важкості було госпіталізовано ще 9 дітей віком від 1 до 12 років.

Усі потерпілі - жителі села Могиляни Острозького району.

Працівниками районної СЕС взяті додаткові проби води на різних ділянках водогону та направлені на дослідження. Причина отруєння дітей встановлюється.