На Рівненщині у лікарні з отруєнням перебувають 11 дітей
10:26, 05 квітня 2013Новини регіонів
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Причина поки невідома
У Рівненській області в інфекційному відділення Острозької центральної лікарні з попереднім діагнозом «гострий ентероколіт» перебувають 11 дітей.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 3 квітня до лікарні у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано 4 дітей. Наступного дня двоє з них були виписані.
У період з 4 по 5 квітня у стані середньої важкості було госпіталізовано ще 9 дітей віком від 1 до 12 років.
Усі потерпілі - жителі села Могиляни Острозького району.
Працівниками районної СЕС взяті додаткові проби води на різних ділянках водогону та направлені на дослідження. Причина отруєння дітей встановлюється.
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