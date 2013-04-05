На Львівщині через Інтернет продавали сильнодіючу отруту

На Львівщині працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України у Львівській області викрили комерційні підприємства, які через Інтернет-мережу продавали сильнодіючу отруту.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в ході операції «Батискаф» міліціонери здійснили ряд оперативно-пошукових заходів з метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які організували канали витоку підконтрольних речовин з підприємств, які виробляють або у своєму виробництві використовують наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (аптеки, лікувальні заклади, заклади замісної підтримувальної терапії, комерційні структури).

Як розповів начальник УБНОН ГУ МВС України у Львівській області Олексій Душейко, журналісти одного із львівський телеканалів здійснили на цих підприємствах закупівлю отруйних речовин, які передали працівникам міліції для подальшої перевірки. Цей факт був зареєстрований у Єдиний реєстр досудових розслідувань, а вилучені речовини направлені на експертизу.

„У ході перевірки було встановлено, що підприємства продавали отруйні речовини через Інтернет-мережу. Міліціонери задокументували протиправну діяльності цих комерційних підприємств, які займаються незаконним виробництвом, зберіганням, транспортуванням, використанням, знищенням отруйних речовин. Отримавши дозвіл суду оперативники провели обшук підприємств та вилучили понад 4,5 тонни отруйних речовин, які передали експертам”, - повідомив О.Душейко.

За даним фактом на цьому тижні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.